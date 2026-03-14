El Rayo pasa de los despachos y solo piensa en fútbol

El Rayo Vallecano volvió a encender Europa con una victoria de enorme valor lejos de Vallecas. El 1-3 logrado ayer ante el Samsunspor en Turquía deja al conjunto franjirrojo con pie firme en la eliminatoria y, sobre todo, lanza un mensaje al resto de aspirantes de la Conference. En una temporada marcada por la inestabilidad institucional, el equipo de Iñigo Pérez ha encontrado en el césped un refugio competitivo y una manera de sostener la ilusión. El triunfo, además, confirma que este Rayo no está de paso y que empieza a dar señales de poder llegar lejos en la competición.

Todo ello sucede mientras el club convive con un ruido constante en los despachos. El problema del estadio sigue siendo una herida abierta, entre la necesidad de reformas, los debates sobre la inversión y la sensación de que Vallecas vive pendiente de decisiones que no terminan de aclarar el futuro de su casa. En ese contexto, la respuesta del vestuario tiene aún más mérito, porque la buena marcha deportiva ayuda a olvidar, al menos un poco, la tensión que rodea al club fuera del campo.

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Y en el centro de todo aparece Isi Palazón, faro futbolístico y emocional de este Rayo. Su temporada viene siendo la de un jugador que ordena, acelera y da sentido al ataque franjirrojo, y anoche volvió a dejar una actuación para el recuerdo. Isi se convirtió en el primer jugador de la historia del Rayo Vallecano en dar dos asistencias en un partido de cualquier gran competición europea y también en el primero que lo logra con un equipo español en la historia de la Conference. Una marca que resume su peso en este equipo y que confirma que, cuando el Rayo sueña, casi siempre lo hace siguiendo la luz de Isi.