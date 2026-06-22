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Pochettino y sus Estados Unidos, a por todas

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos / EFE

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Estados Unidos ha encontrado en casa el impulso que buscaba. La selección norteamericana, dirigida por Mauricio Pochettino, venció a Australia y confirmó su clasificación en el Mundial con un arranque que ya forma parte de su historia. Por primera vez desde 1930, el combinado estadounidense consigue ganar sus dos primeros partidos en una Copa del Mundo, como apunta Opta.

El dato tiene un peso especial por el contexto. Estados Unidos no solo juega como anfitrión, sino también con la presión de aprovechar la oportunidad única de competir ante su público y demostrar que está preparado para dar un salto competitivo en el escenario más exigente del fútbol. Con Pochettino en el banquillo, el equipo ha ganado estructura, agresividad y una personalidad reconocible.

La victoria ante Australia, después del triunfo inicial frente a Paraguay, refuerza la sensación de que el proyecto ha llegado al Mundial en el momento adecuado. Estados Unidos ha sabido imponer ritmo, atacar con continuidad y competir con una madurez que en otras ediciones le había faltado. El equipo suma puntos y transmite confianza.

También lo acompaña una estadística curiosa. La selección estadounidense se ha convertido en el primer equipo en la historia de la Copa del Mundo que se beneficia de un gol en propia puerta en dos partidos consecutivos. Un detalle que habla de fortuna, sí, pero también de insistencia.

Pochettino aparece como una figura clave en esa transformación. El técnico argentino ha dado orden a una generación que ya acumulaba talento, pero que necesitaba una dirección clara. Bajo su mando, Estados Unidos parece más compacto, más vertical y más convencido de sus posibilidades.

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La clasificación alimenta una ilusión que va más allá de la fase de grupos. En un Mundial organizado en su propio país, Estados Unidos sabe que no basta con participar. El reto es competir de verdad, alargar el sueño y convertir el factor casa en una ventaja emocional y futbolística. De momento, el inicio invita a creer.

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