La pizarra de Pellegrini funciona

El Real Betis ha convertido la presión alta en una de sus principales armas. Los verdiblancos están demostrando su capacidad para recuperar el balón en campo rival y generar peligro de forma inmediata, hasta el punto de situarse entre los mejores equipos de LaLiga en este apartado desde el inicio de la pasada temporada.

Solo Real Madrid, con 65 remates, y Athletic Club, con 61, han conseguido más disparos tras una recuperación en zona alta que el Betis, que suma 60 en este periodo. Un registro que refleja la agresividad del conjunto verdiblanco a la hora de presionar y su capacidad para transformar los robos cerca del área rival en ocasiones de gol.

Pero el dato no se queda únicamente en la generación de peligro. El Betis también es uno de los equipos que más rentabiliza este tipo de acciones. Solo Barcelona y Real Madrid, ambos con 11 tantos, han marcado más goles tras una recuperación en zona alta que el conjunto andaluz, que suma siete.

La cifra convierte al Betis en uno de los equipos más eficaces de LaLiga cuando consigue recuperar arriba. Presión, robo y finalización en pocos segundos para someter al rival y convertir la asfixia en goles.

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Una seña de identidad que permite entender parte del buen momento del conjunto verdiblanco y que está detrás de su capacidad para generar peligro sin necesidad de largas posesiones. Cuando el Betis muerde arriba, el peligro llega rápido.