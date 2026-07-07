Paraguay se despide del Mundial sin pisar el área rival: el dato que retrata su muro ante Francia

Paraguay cayó eliminada del Mundial 2026 ante Francia, pero lo hizo dejando una estadística tan extrema como reveladora. La selección guaraní no realizó ninguna intervención en el área rival durante el partido de octavos, algo que solo había ocurrido dos veces antes en una eliminatoria mundialista desde que hay registros completos, en 1966: Francia contra Argentina en la final de 2022 y Argentina contra Alemania en la final de 1990.

El dato explica mejor que nada el guion del partido. Paraguay convirtió el duelo ante Francia en una batalla de resistencia, con un bloque muy bajo, muchas ayudas cerca del área propia y un plan claro: cerrar espacios, incomodar a los atacantes franceses y llevar el encuentro lo más lejos posible con el marcador igualado. Durante muchos minutos lo consiguió. Francia dominó la posesión, acumuló campo y tuvo que armarse de paciencia para encontrar una grieta.

Esa grieta llegó en la segunda parte, cuando Kylian Mbappé transformó un penalti en el minuto 70 para firmar el único gol del encuentro. Paraguay, que venía de eliminar a Alemania en los penaltis en la ronda anterior, volvió a competir desde la dureza emocional y el orden defensivo, pero esta vez no encontró la manera de salir. Su partido fue rocoso, sí, pero prácticamente sin amenaza. Francia terminó avanzando a cuartos con un triunfo corto, sufrido y más incómodo de lo esperado.

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La estadística deja una lectura doble. Por un lado, habla del enorme sacrificio defensivo de Paraguay, capaz de aguantar viva ante una de las grandes favoritas. Por otro, marca el límite de ese plan: sin presencia en el área rival, cualquier error o acción aislada puede condenarte. Y eso fue exactamente lo que pasó. Paraguay levantó un muro, pero Francia encontró la puerta.