Oyarzabal entra en la historia de España

Mikel Oyarzabal ha vuelto a levantar la mano en la selección justo cuando España busca dueño fijo para el nueve del Mundial. Ante Serbia firmó un doblete en la victoria por 3 a 0 y confirmó que su estado de forma no es una racha pasajera, sino una realidad cada vez más sólida. Su momento llega además en el contexto ideal, con un equipo que domina desde la posesión, aprieta arriba y necesita un delantero capaz de asociarse, interpretar espacios y aparecer en el área con instinto. Oyarzabal está haciendo todo eso y algo más.

Los números ya no admiten discusión. Con su actuación frente a Serbia se ha metido entre los diez máximos goleadores de la historia de la selección española, alcanzando los 24 tantos y quedándose a solo dos de Emilio Butragueño, octavo con 26. Ese dato, por sí solo, ya le coloca en una dimensión histórica. Pero lo más importante no es solo cuánto marca, sino cuándo y cómo lo hace. Oyarzabal está apareciendo en los partidos que definen jerarquías y ha convertido su rendimiento en una garantía para Luis de la Fuente. Su candidatura para ser el delantero centro titular de España en el Mundial es hoy la más fuerte. No solo por el gol, también por su lectura táctica, su compromiso sin balón y su capacidad para encajar con jugadores como Lamine, Pedri, Fermín o Baena. De hecho, tras el duelo ante Serbia, varios análisis apuntaron que el once utilizado empieza a parecerse mucho al que puede abrir el torneo. En ese dibujo, Oyarzabal no desentona, lidera.

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Lo de Serbia fue una confirmación, no una sorpresa. Oyarzabal atraviesa una secuencia de impacto continuo con la Roja y ya ha enlazado registros históricos de producción ofensiva en partidos consecutivos. España necesitaba resolver el debate del nueve y él está respondiendo con la autoridad más difícil de rebatir en el fútbol, la del rendimiento. Cuando llegan los focos, aparece. Y cuando la selección acelera rumbo al Mundial, su nombre suena cada vez más fuerte para ser la referencia ofensiva desde el primer día.