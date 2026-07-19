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Oyarzabal entra en el club más selecto de goleadores de España en los Mundiales

Mikel Oyarzabal ya forma parte de una lista reservada para muy pocos. El delantero ha alcanzado los cinco goles con España en una misma edición de la Copa del Mundo, un registro que hasta ahora solo habían conseguido Emilio Butragueño en 1986 y David Villa en 2010.

El dato coloca a Oyarzabal en una dimensión histórica dentro de la selección. No se trata solo de marcar en un Mundial, sino de sostener una producción goleadora durante todo el torneo, aparecer en diferentes contextos y convertirse en una pieza decisiva en el camino de la Roja.

Butragueño lo hizo en México 1986, con aquella actuación inolvidable ante Dinamarca como gran recuerdo. Villa lo logró en Sudáfrica 2010, siendo el gran goleador de la España campeona del mundo. Ahora, en 2026, Oyarzabal se suma a ese legado con una eficacia que explica buena parte del recorrido español en el torneo.

Su caso también tiene un valor especial. Oyarzabal no siempre ha sido el nombre más mediático de esta generación, pero su Mundial está siendo el de un futbolista fiable, inteligente y decisivo en los metros finales. Un jugador capaz de aparecer cuando el partido pide calma, precisión y gol.

España ha tenido muchos grandes delanteros, pero muy pocos han alcanzado esta cifra en una Copa del Mundo. Oyarzabal ya está en la misma frase que Butragueño y Villa.

Oyarzabal tras el pase a la final del Mundial

Oyarzabal tras el pase a la final del Mundial

Oyarzabal tras el pase a la final del Mundial / Jordi Gil

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