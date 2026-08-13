Osasuna sorprende con el fichaje de Yeboah

Osasuna ha anunciado la llegada de Rockson Yeboah, una operación inesperada por la que los rojillos apuntalan su zaga tras pagar al Göteborg 3 millones de euros. El conjunto rojillo ha alcanzado un acuerdo con la entidad de Gotemburgo para hacerse con los servicios de Rockson Yeboah, central ghanés de 22 años, por 3 millones de euros.

El defensa firma con Osasuna hasta el 30 de junio de 2031, por cinco temporadas, y tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Además, el Göteborg se reserva un 30 % de la plusvalía de una futura venta del futbolista. Yeboah es un central de 1,90 metros, potente, rápido y dominante en el juego aéreo. Esta temporada ha alcanzado una velocidad punta de 34,96 km/h y ha ganado el 74,67 % de sus duelos defensivos y el 77,42 % de los duelos aéreos. En total, acumula 44 partidos con el primer equipo del Göteborg, con dos goles.

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El futbolista llegará a Pamplona en las próximas horas para incorporarse a la disciplina rojilla y ponerse a las órdenes de Ramis ante el inminente inicio de LaLiga EA Sports. Su presentación tendrá lugar próximamente. El fichaje de Yeboah llega justo después del anuncio de Diego Rico, convirtiéndose en el segundo refuerzo anunciado por Osasuna en las últimas horas.