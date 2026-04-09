Neuer, la edad es solo un número

En el Santiago Bernabéu, el martes, Manuel Neuer firmó una de esas actuaciones que explican por qué su nombre sigue pesando tanto en la Liga de Campeones. El Bayern ganó 1 a 2 al Real Madrid en la ida de cuartos, pero la ventaja alemana no se entiende sin la jerarquía de su capitán, decisivo cuando el partido exigió reflejos, lectura y temple. Con nueve paradas, tres de ellas ante Kylian Mbappé y otras tres frente a Vinicius, el guardameta sostuvo al conjunto de Vincent Kompany en el momento de mayor asedio local y convirtió una victoria valiosa en una noche con firma propia.

La exhibición del martes encaja en una temporada en la que Neuer ha vuelto a ser mucho más que un portero. A sus 40 años, mantiene el rango de líder, ordena la salida, da pausa y sigue interpretando el juego como un futbolista de campo más. En esta Champions acumula ocho partidos, 25 paradas, tres porterías a cero y un 83,38 por ciento de acierto en el pase, números que retratan su influencia más allá del arco. En el Bayern no solo tapa, también manda. No es casual que el club lo siga señalando como capitán y gran referencia del vestuario.

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Su peso europeo tampoco admite discusión. Manuel Neuer disputa su partido como titular n.º 136 en la Liga de Campeones con el Bayern y entra en una dimensión reservada a leyendas. Solo Iker Casillas con el Real Madrid, con 149, ha jugado más encuentros como titular en el torneo con un mismo club, mientras que Lionel Messi también suma 136 con el Barcelona. El dato confirma una trayectoria monumental, pero el martes dejó algo todavía más valioso para el Bayern. La certeza de que, en las noches grandes, Neuer sigue apareciendo como en sus mejores años. Y cuando eso ocurre, el campeón alemán se siente más cerca de cualquier objetivo.