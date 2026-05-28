Muriqi y una temporada de gigante

Vedat Muriqi ha firmado una de las grandes temporadas individuales de LaLiga 2025/26, aunque su extraordinario rendimiento no ha tenido el premio colectivo que el Mallorca necesitaba. El delantero kosovar ha cerrado el curso con 23 goles, una cifra sobresaliente que le sitúa entre los nombres propios del campeonato, pero que no ha bastado para evitar el descenso del conjunto bermellón.

La campaña de Muriqi ha sido tan completa como contundente. No solo ha destacado por su volumen goleador, sino también por la variedad de sus recursos. El ariete del Mallorca ha sido el único jugador de las cinco grandes ligas europeas esta temporada capaz de marcar cinco o más goles con la pierna derecha, con la izquierda y de cabeza, un dato que refleja su enorme capacidad para finalizar de todas las maneras posibles.

Su dominio en el área ha sido una constante durante todo el campeonato. Muriqi ha sostenido al Mallorca en muchos tramos de la temporada, ha convertido centros laterales en puntos, ha ganado duelos imposibles y ha ofrecido una referencia ofensiva de primer nivel. Cada balón al área encontraba en él una amenaza real, cada acción dividida podía terminar en ocasión y cada partido parecía depender, en buena medida, de su inspiración.

Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que una gran temporada individual no siempre basta para salvar a un equipo. Pese a sus 23 tantos, el Mallorca no consiguió mantener la categoría, convirtiendo el curso de Muriqi en una historia tan brillante como amarga. Su registro es, además, el más alto de un jugador que desciende en LaLiga desde Jimmy Floyd Hasselbaink, que marcó 24 goles con el Atlético de Madrid en la temporada 1999/2000.

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Muriqi se marcha de esta Liga con números de estrella y con la sensación de haberlo dado todo por un equipo que dependió demasiado de su pegada. Su temporada quedará como una de las actuaciones individuales más impactantes en un descenso reciente: goles, liderazgo y orgullo en medio de una caída dolorosa para el Mallorca.