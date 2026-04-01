Muriqi, la esperanza del Mallorca de Demichelis

Vedat Muriqi se ha convertido en el gran protagonista de la temporada del Mallorca, un futbolista que ha sabido transformar la adversidad en rendimiento y liderazgo. El delantero kosovar está firmando un curso sobresaliente, siendo el faro ofensivo de un equipo que lucha con determinación por mantenerse en la élite del fútbol español.

Sus números hablan por sí solos. Vedat Muriqi ha marcado 21 goles en 30 apariciones en LaLiga 2025/26, la segunda cifra más alta para un jugador del Mallorca en una temporada en la competición en el siglo XXI, solo por detrás de los 27 que logró Dani Güiza en la campaña 2007/08. Este registro no solo refleja su capacidad goleadora, sino también su regularidad y su impacto directo en los resultados del equipo.

Más allá de las cifras, la historia reciente de Muriqi también está marcada por un golpe emocional importante. La eliminación del Mundial supuso un momento duro para el delantero, que había depositado grandes ilusiones en el torneo. Sin embargo, lejos de venirse abajo, ha sabido canalizar esa decepción en forma de motivación, regresando a su club con una mentalidad renovada y un compromiso aún mayor.

En Son Moix, su figura trasciende lo deportivo. Muriqi es liderazgo, carácter y esperanza, tres elementos clave en la pelea del Mallorca por la permanencia. Cada gol suyo no solo suma en el marcador, sino que refuerza la moral de un grupo que cree en sus posibilidades.

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Con el tramo decisivo de la temporada por delante, el Mallorca se aferra a su delantero estrella. Si hay un nombre propio que simboliza la lucha por la salvación, ese es el de Vedat Muriqi, un futbolista que ha convertido la presión en su mejor aliada.