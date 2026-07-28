Modric desafía al tiempo en el Milan

Luka Modric seguirá vistiendo la camiseta del Milan y lo hará después de una temporada que volvió a desafiar cualquier lógica sobre la edad en el fútbol de élite. El centrocampista croata ha renovado su contrato con el club rossonero y prolonga una aventura que, lejos de parecer testimonial, se sostiene en rendimiento y una influencia enorme en el juego.

El dato que deja su última temporada en la Serie A resume perfectamente su vigencia. Modric completó 2.006 pases y se convirtió en el único centrocampista de los últimos 20 años que alcanza los 2.000 pases completados en una de las cinco grandes ligas europeas con 35 años o más, según apunta Opta. Una cifra que no habla solo de presencia, sino de protagonismo real dentro de un equipo que siguió jugando muchas veces al ritmo de su criterio.

A una edad en la que la mayoría de futbolistas ya viven lejos de la máxima exigencia, Modric continúa marcando el tempo. Recibe, gira, pausa, acelera y ordena. Su fútbol no depende tanto de la velocidad como de la lectura, y por eso sigue encontrando espacios donde otros solo ven presión. En el Milan, esa inteligencia ha sido una herramienta clave para dar sentido a la posesión y sostener al equipo en partidos de máxima dificultad.

La renovación también tiene un valor simbólico. El Milan se queda con un veterano ilustre que todavía condiciona el juego desde el centro del campo. Su experiencia pesa en el vestuario, pero sus números confirman que su importancia no se limita al liderazgo invisible.

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Modric seguirá en San Siro con el reto de ayudar al Milan a competir de nuevo en la élite y con una certeza que ya casi parece eterna. El tiempo pasa para todos, pero con él lo hace de otra manera. A sus años, todavía juega como si el balón necesitara pasar por sus pies para que todo tuviera sentido.