El milagro del Espanyol

A diferencia de otros equipos, el héroe en el Espanyol no es un delantero. En el caso del conjunto perico, su guardameta está siendo el jugador más determinante de la temporada. Joan García sigue salvando a los suyos de situaciones más que complicadas a base de milagros. El último fue el pasado lunes ante el Girona.

En el derbi catalán, el guardameta blanquiazul volvió a salvar a los suyos con una parada que será recordada durante mucho tiempo en el feudo perico. En el minuto 83 de partido, evitó con una 'salvada' digna de un videojuego un remate de Yangel Herrera. Al terminatr el partido, Joan fue preguntado por su gran rendimiento, pero no quiso elogiarse en exceso, remarcando que lo importante es que está ayudando a su equipo a sumar puntos: "Para eso estamos, para pararlas. He tenido la suerte de que era un chut muy fuerte y he tenido tiempo de sacar la mano. Muy contento de que al menos haya servido para conseguir un punto", explicó.

Pero estos milagros no son flor de un día: es el portero que más paradas acumula de toda la competición. Actualmente ha realizado un total de 96, seis más que Sergio Herrera, segundo en la clasificación (90).

Tras su gran temporada, no son pocos los que lo piden para la próxima convocatoria de Luis de la Fuente. Está demostrando que no sería ninguna locura su presencia en la próxima lista y que no solo es un jugador para futuro, sino que ya lo es para el presente.