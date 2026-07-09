Messi se supera a sí mismo: ocho goles y otro récord imposible en el Mundial

Lionel Messi sigue jugando contra la historia, pero también contra sus propios récords. El capitán de Argentina suma ya ocho goles en el Mundial 2026, la cifra más alta jamás registrada por un futbolista mayor de 30 años en una misma edición de la Copa del Mundo. El récord anterior también era suyo: los siete tantos que marcó en Qatar 2022, cuando lideró a la albiceleste hasta el título.

El dato tiene algo de extraordinario porque rompe con la lógica habitual del fútbol. A los 39 años, Messi no solo sigue compitiendo en el escenario más exigente, sino que continúa siendo decisivo en partidos grandes. Argentina ya está en cuartos tras remontar a Egipto en octavos, un 3-2 que volvió a tener al ‘10’ como protagonista y que le permitió alcanzar esos ocho goles en el torneo.

La comparación con 2022 refuerza todavía más la dimensión del registro. En Qatar, Messi ya había firmado un Mundial de leyenda con siete goles, actuaciones decisivas en eliminatorias y el cierre perfecto a su carrera internacional. Cuatro años después, lejos de desaparecer del primer plano, ha elevado la marca. No se trata solo de longevidad: se trata de seguir marcando diferencias cuando todos saben que el juego pasa por él.

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Argentina también se apoya en esa vigencia para sostener su sueño de revalidar la corona. El equipo de Lionel Scaloni ha sufrido más de lo esperado en las eliminatorias, primero ante Cabo Verde y después ante Egipto, pero sigue vivo gracias a su pegada, su carácter y la capacidad de Messi para aparecer en los momentos de máxima tensión. En cuartos espera Suiza, en un duelo que volverá a medir hasta dónde llega esta versión eterna del mejor jugador de la historia.