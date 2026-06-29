Messi, a por todos los récords del Mundial

Lionel Messi sigue jugando contra el tiempo y contra la historia, pero casi siempre acaba ganando. En una fase de grupos brillante de Argentina, el capitán de la albiceleste volvió a ser el centro de todo y destrozó nuevos registros imposibles solo para el resto de jugadores, pero no para él. Avanzaron con autoridad, con una sensación de control creciente y con su líder todavía capaz de decidir, ordenar y elevar el nivel competitivo del equipo.

El nuevo dato vuelve a situarlo en una dimensión única. Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Copa del Mundo que marca al menos un gol en siete partidos consecutivos. Una cifra que resume su vigencia y su capacidad para seguir apareciendo en el escenario más grande, incluso después de haberlo ganado todo.

Su impacto no se limitó al gol. Messi también fue el jugador argentino que más participó en secuencias de ataque, con 15 intervenciones, pese a salir desde el banquillo. Una muestra de que su influencia sigue naciendo tanto en la creación como en la definición. Argentina juega a partir de él, pero no solo por lo que marca, sino por todo lo que provoca antes de que la jugada llegue al área.

Además, el capitán se unió a otro grupo reservado para especialistas. Desde que Opta tiene datos, en 1966, solo Pelé, Rivellino, Teófilo Cubillas, Bernard Genghini, David Beckham y ahora Messi han marcado dos goles de falta directa en la Copa del Mundo. Otro registro que agranda su colección y que confirma que incluso en los detalles técnicos sigue encontrando formas de hacer historia. Y seguro va a por el tercero.

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Argentina mira ahora a su próximo partido con la confianza de quien ha atravesado la primera fase con paso firme. El cruce ante Cabo Verde aparece como una nueva prueba para una selección que defiende su corona y que vuelve a encontrar en Messi su gran argumento emocional y futbolístico. El Mundial avanza y cada partido parece una oportunidad más para que el argentino siga rompiendo marcas.