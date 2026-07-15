Messi camina, espera y vuelve a decidir: el dato más insólito de su Mundial

Lionel Messi sigue rompiendo cualquier lógica competitiva, incluso desde el ritmo más bajo posible. En el Mundial 2026 solo ha habido dos partidos en los que un delantero ha recorrido más de cinco kilómetros caminando. Los dos llevan su nombre: 5,2 km ante Cabo Verde y 5,3 km ante Suiza.

El dato puede parecer una curiosidad, pero define bastante bien la manera en la que Messi entiende el juego a estas alturas de su carrera. Ya no necesita vivir cada acción a máxima intensidad ni perseguir cada balón. Su fútbol pasa por elegir los momentos, administrar esfuerzos y aparecer justo donde el partido se abre durante unos segundos.

Esa aparente desconexión es, en realidad, parte de su amenaza. Messi camina, observa, mide distancias y espera el instante exacto para acelerar. Mientras el resto corre, él lee. Y cuando encuentra el espacio, cambia el ritmo del ataque argentino con una conducción, un pase o una acción definitiva.

Lo llamativo es que el dato llega en plena fase decisiva del torneo. Ante Cabo Verde y Suiza, dos partidos de máxima exigencia, Messi fue el delantero que más caminó, pero también volvió a ser el futbolista alrededor del cual Argentina encontró sentido ofensivo. Su impacto ya no se mide solo en kilómetros recorridos, sino en la calidad de cada intervención.

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El Mundial de Messi también se explica desde ahí: desde un jugador que parece jugar a otra velocidad, incluso cuando camina. O quizá precisamente por eso.