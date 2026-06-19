Mbappé, de récord en récord

Kylian Mbappé continúa escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol francés. El delantero del Kylian Mbappé ha alcanzado dos marcas históricas tras su doblete ante Senegal que confirman su lugar entre las grandes leyendas de la selección gala: igualó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de Selección de fútbol de Francia, con 57 tantos, y empató el récord de Just Fontaine como máximo goleador francés en la Copa del Mundo, con 13 goles.

A sus 27 años, Mbappé ha conseguido cifras que parecían reservadas para jugadores de otra época. Su velocidad, capacidad de definición y regularidad le han permitido superar registros de auténticas leyendas del fútbol francés y convertirse en una referencia absoluta de su selección.

El récord de Giroud tenía un enorme valor simbólico, ya que el delantero del Los Angeles FC había alcanzado la cima gracias a una trayectoria marcada por la constancia y el liderazgo, especialmente durante los títulos y grandes torneos de Francia en los últimos años. Ahora Mbappé comparte ese trono y apunta a quedarse solo en la primera posición.

Mbappé anotó un doblete ante Senegal / EFE

Pero el logro en la Copa del Mundo tiene un significado todavía mayor. Igualar los 13 goles de Fontaine supone alcanzar una marca histórica que permanecía vigente desde el Mundial de 1958. Fontaine logró aquella cifra en una única edición del Mundial, un récord que se convirtió en uno de los más difíciles de superar en la historia del torneo.

Mbappé ya había dejado su huella mundialista al ser campeón en 2018 y protagonista en la final de 2022, donde marcó un triplete ante Selección de fútbol de Argentina. Con cada aparición internacional demuestra que su historia todavía está lejos de terminar.

Noticias relacionadas

El delantero francés no solo persigue récords individuales; también busca mantener a Francia en la élite del fútbol mundial. Con años por delante de carrera, la pregunta ya no es si Mbappé será uno de los mejores jugadores de la historia de su país, sino hasta dónde podrá llevar sus números. La leyenda francesa sigue creciendo y el próximo récord parece ser cuestión de tiempo.