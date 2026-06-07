Mbappé, en 'modo Mundial'

El Mundial de 2026 ya está a la vuelta de la esquina y el Real Madrid vuelve a ver cómo su gran estrella afronta otra cita marcada en rojo en el calendario. Kylian Mbappé llega al torneo como uno de los grandes focos del planeta fútbol, en un momento en el que cada gol suyo no solo cuenta para su selección, sino también para la historia del fútbol.

El delantero francés aterriza en esta Copa del Mundo con un dato que empieza a pesar en el debate global: nadie ha marcado más goles que él en las dos últimas ediciones del torneo. Entre Rusia 2018 y Catar 2022, Mbappé firmó 12 tantos, una cifra que le coloca ya a solo cuatro del récord histórico de Miroslav Klose, máximo goleador de los Mundiales con 16.

La trayectoria del francés en la competición es de impacto inmediato. En 2018 irrumpió con apenas 19 años como una de las grandes sensaciones del campeonato, siendo pieza clave en el título de Francia. En 2022, en cambio, dio un salto definitivo al estrellato mundial con una actuación brutal en la final ante Argentina, donde marcó un triplete que quedó para la historia, aunque no evitó la derrota.

Lo llamativo es la velocidad con la que ha llegado a esa cifra. Mientras otros grandes delanteros necesitaron tres o cuatro Mundiales para acercarse a los registros históricos, Mbappé lo ha hecho en solo dos ediciones, con una eficacia goleadora propia de jugadores que dominan por completo la escena internacional.

El récord de Klose, que parecía inalcanzable durante años, se construyó a lo largo de cuatro Mundiales y doce años de carrera internacional. El alemán fue un especialista en las grandes citas, siempre apareciendo en el momento justo hasta alcanzar los 16 goles que le colocaron en lo más alto de la historia.

Ahora el escenario es distinto. Mbappé llega al Mundial en plena madurez, con experiencia, liderazgo y siendo la referencia absoluta de Francia. Si mantiene su promedio, el récord no solo está al alcance, sino que puede caer antes de lo esperado. En el Real Madrid saben que tienen a un futbolista que no solo marca diferencias en el día a día del club, sino que también está escribiendo capítulos importantes en la historia del fútbol mundial. Y cada gran torneo parece acercarle un poco más a la cima.

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Porque mientras el Mundial empieza ya a ocupar titulares y expectativas, Mbappé no solo compite por un título más. Compite contra el tiempo, contra los récords… y contra la historia.