La maldición neerlandesa continúa

Países Bajos volvió a marcharse del Mundial sin caer sobre el campo, pero también sin seguir en el torneo. La derrota ante Marruecos en la tanda de penaltis añadió un nuevo capítulo a una relación dolorosa con las eliminatorias y confirmó una paradoja que empieza a pesar como una condena para la selección neerlandesa.

El equipo había superado la fase de grupos con buenas sensaciones. Después del empate inicial ante Japón, reaccionó con autoridad frente a Suecia y cerró su camino con una nueva victoria ante Túnez. La Oranje llegó al cruce con Marruecos con la confianza de quien había ido creciendo partido a partido y con la sensación de tener argumentos suficientes para avanzar.

El partido, sin embargo, volvió a llevar a Países Bajos a un territorio incómodo. Marruecos resistió, compitió cada duelo y empujó el duelo hasta los penaltis. Allí, la historia volvió a inclinarse en contra de la Oranje. No hubo derrota en el tiempo reglamentario ni tampoco en la prórroga, pero sí eliminación. Otra vez desde los once metros.

El dato de MisterChip resume la rareza del caso neerlandés. Países Bajos se convierte en la selección con más ediciones de la Copa del Mundo eliminada sin perder ningún partido en tiempo regular o prórroga. Ya le ocurrió en 2014, volvió a pasar en 2022 y se repite ahora en 2026. Por detrás quedan Brasil, Inglaterra, Italia y España, todas con dos ediciones en esa misma situación.

La tanda también deja otra marca amarga. Países Bajos iguala a España como la selección con más tandas de penaltis perdidas en la historia del Mundial, con cuatro. La Oranje cayó así en 1998 ante Brasil, en 2014 y 2022 ante Argentina, y ahora en 2026 frente a Marruecos.

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Marruecos celebra otro golpe de autoridad en un Mundial que vuelve a premiar su resistencia. Países Bajos se va invicta, pero eliminada. Una frase que ya suena demasiado familiar para una selección acostumbrada a competir bien y despedirse de la forma más cruel.