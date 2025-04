La 'maldición' de Bordalás

El pasado miércoles el Getafe recibió al Real Madrid en el Coliseum. Los 'azulones' siguen en la carrera por alejarse de los puestos de descenso y lograr una victoria hubiera sido clave en sus objetivos. Un triunfo que no llegó en encuentro en el que un único gol de Arda Güler fue clave para que los de Ancelotti se llevaran los tres puntos (0-1). El Getafe compitió hasta el final ante un Madrid en el que Courtois fue, una vez más, la figura del partido.

Esta derrota confirma la 'maldición' que tiene Bordalás con el Real Madrid. El técnico del Getafe no ha ganado ninguno de sus 15 partidos que ha disputado contra el Real Madrid en la competición doméstica, acumulando un total de 13 derrotas y 2 empates.

De esta manera, el conjunto madridista es el único equipo al que no ha ganado en toda su trayectoria en LaLiga. Es un dato difícil de explicar, ya que el cuadro dirigido por Bordalás ha demostrado a lo largo de los últimos años que compite ante otros 'grandes' como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, mientras que ante los blancos no ha logrado hacerles daño, ya sea como locales o en el Santiago Bernabéu.

Pese a competir hasta el final, el técnico no se marchó contento del estadio. En rueda de prensa, analizó el encuentro y, según él, el Getafe se mereció, como mínimo, sumar un punto: "En fútbol la verdad es que los merecimientos no son objetivos, son los resultados, que han sido adversos. El equipo ha hecho méritos para, como mínimo, hacer el empate. Le hemos plantado cara a un equipo como el Real Madrid. Una pena no haber estado acertados", explicó.