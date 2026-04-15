APUESTAS DEPORTIVAS
Lamine, el rey del regate
El extremo del FC Barcelona es el jugador que más regates completa con éxito de las grandes ligas europeas
El nombre de Lamine Yamal sigue creciendo a ritmo de récord. El extremo del FC Barcelona lidera el ranking de regates completados en las cinco grandes ligas europeas con 133, una cifra que no solo le coloca en lo más alto, sino que marca distancias claras con el resto de especialistas del continente.
El dato tiene aún más valor cuando se compara con sus perseguidores. Yan Diomande aparece en segunda posición con 98 regates, bastante lejos del registro del azulgrana. Por detrás, uno de los grandes referentes del desborde en Europa como Vinícius Júnior suma 75, evidenciando el salto que ha dado Yamal esta temporada.
Cierran el top cinco dos jóvenes que también destacan por su capacidad en el uno contra uno: Kenan Yıldız y Yan Gboho, ambos con 70 regates completados. Más allá de la cifra, lo que diferencia a Yamal es el impacto de sus acciones.
No se trata solo de encarar, sino de generar ventajas constantes para su equipo. En un fútbol cada vez más cerrado, su capacidad para romper líneas se ha convertido en un recurso clave para el Barça. El extremo no solo lidera una estadística: confirma que ya es uno de los grandes especialistas del regate en Europa. Y, por edad y proyección, todo apunta a que esto no ha hecho más que empezar.
Además, su regularidad es otro de los aspectos que explican este liderato. No ha sido cuestión de un par de partidos brillantes, sino de una constancia jornada tras jornada que le ha permitido acumular cifras muy por encima del resto. Esa continuidad, unida a su atrevimiento, le consolida como una de las grandes amenazas ofensivas del panorama europeo actual.
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