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CHAMPIONS LEAGUE

Julián Álvarez rompe el techo europeo del Atlético y entra en la historia

El argentino firma una Champions descomunal con 10 goles y se une a Falcao como los únicos rojiblancos que alcanzaron esa cifra en una temporada continental

Atlético de Madrid - Arsenal I El gol de Julián Álvarez

Atlético de Madrid - Arsenal I El gol de Julián Álvarez

El misilazo de Julián Álvarez que puso de nuevo las tablas en el marcador / Champions

SPORT.es

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Hay temporadas que marcan carreras y otras que definen épocas. La de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid empieza a pertenecer a la segunda categoría. Con 10 goles en la presente edición de la UEFA Champions League, el delantero argentino no solo ha impulsado a su equipo hasta las rondas decisivas, sino que ha inscrito su nombre en un registro reservado a leyendas.

Hasta ahora, solo Radamel Falcao había alcanzado semejante cifra goleadora en una campaña europea con el Atlético, cuando firmó 12 tantos en la UEFA Europa League 2011/12, torneo que acabaría conquistando con una actuación estelar en la final. Álvarez, más de una década después, iguala esa dimensión histórica en un contexto distinto: el máximo nivel competitivo del continente.

El impacto del delantero ha sido especialmente notable en Europa. Sus 10 goles en 14 partidos reflejan una regularidad al alcance de muy pocos, con una media de 0,72 tantos por encuentro que lo sitúa entre los grandes artilleros del torneo. Más allá de los números, su influencia se ha dejado sentir en momentos clave, con goles decisivos en eliminatorias y actuaciones que han sostenido al equipo de Diego Simeone en su camino hacia las semifinales.

Diferencias con LaLiga

Paradójicamente, su rendimiento europeo contrasta con una temporada más irregular en la competición doméstica. Sin embargo, esa dualidad no ha hecho sino reforzar su perfil de futbolista determinante en escenarios de máxima exigencia. Julián ha convertido la Champions en su territorio, liderando al Atlético con actuaciones decisivas en cada ronda.

El hito adquiere mayor dimensión si se observa la historia reciente del club. Ni siquiera delanteros de la talla de Diego Costa o Antoine Griezmann lograron alcanzar esa barrera de los 10 goles en una sola campaña europea con la camiseta rojiblanca. Álvarez, a sus 26 años, ya ha superado ese listón y amenaza con ampliarlo.

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En el Metropolitano, donde la memoria europea siempre remite a noches épicas y a cuentas pendientes, el argentino ha abierto una nueva página. Como en su día hizo Falcao, su figura emerge como símbolo de un Atlético que vuelve a soñar en grande. Esta vez, con un protagonista distinto, pero con la misma ambición de conquistar Europa.

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