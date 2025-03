El jugador con peor puntería de Europa

La etapa de Abde en el Betis no está siendo como esperaba. El jugador marroquí, desde que recaló en la capital hispalense, no ha logrado mostrar toda sus cualidades. La pasada campaña no encontró una regularidad y, pese a parecer que esta sería la definitiva, sigue sin encontrar su sitio en el once.

Pellegrini continúa convencido en que hay un buen futbolista dentro de Abde y, por lo tanto, sigue dándole minutos. Pero, a diferencia de otros compañeros, no consigue destacar en ningún encuentro. Uno de los grandes culpables de el apago del marroquí ha sido la irrupción de Jesús Rodríguez.

El canterano, a diferencia de Abde, es un auténtico puñal por la banda. Desde su debut, le aporta al equipo dinamismo en las contras y peligro constante por la izquierda. El jugador se ha ganado la titularidad con el Betis y la convocatoria para la Selección Sub21. Por el otro costado, el fichaje de Antony tampoco le ha ayudado. El brasileño está rindiendo por encima de las expectativas y se ha ganado la posición en la banda derecha.

Los números de Abde dan significado a su pobre protagonismo. El marroquí es el jugador de las cinco grandes ligas con peor diferencia de 'goles esperados' (7,2), comparado con los que acumula (1). Su futuro en el Betis es más que incierto y los equipos que se interesen en su situación serán claves en su decisión.