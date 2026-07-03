Ismaïla Sarr iguala la histórica marca de Roger Milla en los Mundiales

Ismaïla Sarr ya forma parte de la historia del fútbol africano. El internacional senegalés ha igualado un récord que permanecía intacto desde hace 36 años al convertirse, junto a Roger Milla, en el jugador africano con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo. Sus cuatro tantos en el Mundial de 2026 le sitúan al nivel de una de las grandes leyendas del continente.

La marca de Roger Milla, alcanzada en Italia 1990, había resistido el paso del tiempo pese a la irrupción de delanteros de la talla de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Asamoah Gyan o Sadio Mané. Ninguno de ellos logró firmar una actuación goleadora tan prolífica en una única edición del torneo como la del mítico atacante camerunés, hasta la aparición de Sarr.

El futbolista senegalés ha sido uno de los grandes protagonistas del campeonato gracias a su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Sus cuatro goles no solo impulsaron a Senegal durante el torneo, sino que también le permitieron inscribir su nombre junto al de uno de los mayores iconos de la historia de los Mundiales.

La comparación con Roger Milla resulta inevitable. En 1990, el delantero camerunés maravilló al mundo con sus cuatro tantos y lideró la histórica clasificación de Camerún hasta los cuartos de final, una actuación que cambió para siempre la percepción del fútbol africano en la escena internacional. Desde entonces, aquel registro se había convertido en una referencia casi inalcanzable.

Sarr ha logrado ahora alcanzar esa cifra, confirmando su crecimiento como uno de los atacantes más determinantes del continente. Más allá del récord individual, su rendimiento refuerza el protagonismo del fútbol africano en la élite mundial y demuestra que nuevas generaciones están preparadas para escribir capítulos tan memorables como los que protagonizó Roger Milla hace más de tres décadas.