La historia se repite con España en el Mundial

España volvió a tropezar con una vieja paradoja mundialista: dominar, rematar y no encontrar el gol. Ante Cabo Verde, la selección firmó un empate sin goles que dejó una sensación tan conocida como incómoda, la de un partido controlado durante largos tramos pero incapaz de transformarse en victoria.

El dato resume bien la frustración: España intentó 27 remates ante el conjunto africano, igualando su registro más alto en un partido de la Copa del Mundo desde 1966, según los datos de Opta. La única vez que había alcanzado esa cifra fue ante Paraguay, en el Mundial de 1998. Aquel encuentro también terminó 0-0. Casi tres décadas después, la historia se repitió con un guion muy similar: acumulación ofensiva, insistencia constante y falta de precisión en los últimos metros.

El atasco empezó pronto. En los primeros 45 minutos, España ya había intentado 13 disparos, una cifra que solo supera otro precedente histórico: los 14 remates realizados ante Suiza en 1966 sin marcar en una primera parte mundialista, según los datos disponibles desde entonces. La selección espanyola lo intentó, empujó a Cabo Verde hacia su área y generó volumen suficiente para cambiar el marcador, pero no logró romper la resistencia rival.

Cabo Verde, ordenada y paciente, resistió apoyada en su estructura defensiva y en la falta de acierto española. El empate tuvo sabor a premio para el debutante y a oportunidad perdida para una España que se marchó con el balón, los remates y la iniciativa, pero no con el gol.

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El 0-0 deja una lectura incómoda, ya que no siempre rematar más significa estar más cerca de ganar. España volvió a comprobarlo en una noche en la que las estadísticas hablaron de dominio, pero el marcador recordó otra noche complicada en el Mundial.