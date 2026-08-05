Gulácsi, experiencia bajo palos para el Villarreal

El Villarreal incorpora a un portero con recorrido, oficio y muchos partidos de máximo nivel a sus espaldas. Péter Gulácsi llega al conjunto amarillo después de una larga etapa en la Bundesliga, donde completó 664 paradas en 269 partidos.

El dato resume bien el perfil del guardameta húngaro. Desde su primera temporada en la competición, en la 2016/17, solo tres porteros realizaron más intervenciones que él en la Bundesliga. Una cifra que habla de continuidad, fiabilidad y capacidad para sostener a su equipo durante años.

Para el Villarreal, su llegada supone sumar experiencia inmediata en una posición clave. Gulácsi no aterriza como una apuesta por descubrir, sino como un portero curtido, acostumbrado a competir en escenarios exigentes y a vivir partidos de alta carga defensiva.

Su trayectoria también encaja con lo que suele buscar un equipo que necesita seguridad desde atrás: mando, lectura, reflejos y personalidad para gestionar momentos complicados. Las 664 paradas en Alemania son algo más que un número; son la prueba de un guardameta con mucho oficio.

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