Gonçalo Ramos, héroe al límite

Portugal ya está en octavos de final del Mundial después de una noche de sufrimiento, VAR y épica tardía ante Croacia. La selección de Roberto Martínez se impuso 2-1 en un partido que parecía condenado a la prórroga, hasta que apareció Gonçalo Ramos en el tiempo añadido para cambiarlo todo. Su gol llegó en el 93:09, convirtiéndose en el tanto más tardío que da una victoria a Portugal en toda su historia mundialista. Héroe total.

El partido tuvo todos los ingredientes de una eliminatoria grande. Croacia golpeó primero con un gol de Ivan Perišić en la segunda parte y puso contra las cuerdas a una Portugal espesa, que había tenido problemas para transformar su dominio en ocasiones claras. La reacción llegó desde el punto de penalti, con Cristiano Ronaldo firmando el empate y manteniendo con vida a los lusos en una noche cargada de tensión.

Cuando el duelo ya caminaba hacia el tiempo extra, Portugal encontró la jugada decisiva. Rafael Leão ganó metros por la izquierda y puso un centro que Ramos atacó con determinación para firmar el 2-1. Un cabezazo en el momento exacto, con el partido roto y Croacia todavía reclamando sus opciones, que metió a Portugal en la siguiente ronda y convirtió al delantero en protagonista inesperado de la noche.

El desenlace todavía tuvo más drama. Croacia vio cómo le anulaban un gol en la última acción, una decisión que provocó las quejas de Zlatko Dalic tras el partido. El seleccionador croata criticó el arbitraje, aunque también admitió que su equipo no estuvo a su mejor nivel durante buena parte del encuentro. Para Croacia, además, la eliminación puede haber cerrado la etapa mundialista de Luka Modric.

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Portugal, en cambio, sale reforzada de una noche límite. No brilló durante muchos tramos, pero sobrevivió, remontó y encontró un héroe en el minuto 93. Y el premio no puede ser más grande: un duelo ante España en octavos, con una rivalidad ibérica que ya llega cargada de emoción.