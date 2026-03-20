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FUTBOL INTERNACIONAL

El futbol español domina Europa

Pleno de equipos españoles en cuartos de final

Valentin Gomez of Real Betis celebrate the victory during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Valencia CF at La Cartuja stadium on February 1, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Valencia CF - LaLiga EA Sports

Valentin Gomez of Real Betis celebrate the victory during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Valencia CF at La Cartuja stadium on February 1, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Valencia CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

SPORT.es

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Las competiciones masculinas de clubes de la UEFA encaran su tramo decisivo con un dato que retrata bien el peso de las grandes ligas y, al mismo tiempo, la diversidad del fútbol continental. Nueve países siguen representados entre los 24 equipos que permanecen con vida en la suma de los tres torneos europeos de esta temporada, una fotografía que confirma la fortaleza de las principales potencias y deja espacio para focos competitivos menos habituales.

En ese reparto sobresalen con claridad España, con seis clubes, e Inglaterra, con cinco, dos campeonatos que por sí solos reúnen 11 de los 24 equipos aún en liza, es decir, casi la mitad del total. Su dominio, cercano al 46%, refuerza la idea de que LaLiga y la Premier mantienen una enorme capacidad para colocar aspirantes en todas las rondas y en cualquier escenario competitivo.

Por detrás aparecen Alemania y Portugal, ambas con tres representantes, una cifra que avala la regularidad de sus proyectos y su presencia constante en las noches europeas. Un peldaño más abajo figuran Francia e Italia, con dos clubes cada una, todavía con argumentos para influir en el desenlace y discutir el protagonismo de las dos ligas que lideran el cuadro.

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El mapa se completa con la presencia de Grecia, Países Bajos y Ucrania, cada una con un equipo. Su continuidad añade variedad al panorama continental y recuerda que, más allá del peso económico y deportivo de las grandes ligas, Europa siempre reserva espacio para la resistencia de proyectos capaces de desafiar la jerarquía. La batalla final ya tiene acento plural, aunque habla sobre todo español e inglés.

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