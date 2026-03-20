El futbol español domina Europa

Las competiciones masculinas de clubes de la UEFA encaran su tramo decisivo con un dato que retrata bien el peso de las grandes ligas y, al mismo tiempo, la diversidad del fútbol continental. Nueve países siguen representados entre los 24 equipos que permanecen con vida en la suma de los tres torneos europeos de esta temporada, una fotografía que confirma la fortaleza de las principales potencias y deja espacio para focos competitivos menos habituales.

En ese reparto sobresalen con claridad España, con seis clubes, e Inglaterra, con cinco, dos campeonatos que por sí solos reúnen 11 de los 24 equipos aún en liza, es decir, casi la mitad del total. Su dominio, cercano al 46%, refuerza la idea de que LaLiga y la Premier mantienen una enorme capacidad para colocar aspirantes en todas las rondas y en cualquier escenario competitivo.

Por detrás aparecen Alemania y Portugal, ambas con tres representantes, una cifra que avala la regularidad de sus proyectos y su presencia constante en las noches europeas. Un peldaño más abajo figuran Francia e Italia, con dos clubes cada una, todavía con argumentos para influir en el desenlace y discutir el protagonismo de las dos ligas que lideran el cuadro.

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El mapa se completa con la presencia de Grecia, Países Bajos y Ucrania, cada una con un equipo. Su continuidad añade variedad al panorama continental y recuerda que, más allá del peso económico y deportivo de las grandes ligas, Europa siempre reserva espacio para la resistencia de proyectos capaces de desafiar la jerarquía. La batalla final ya tiene acento plural, aunque habla sobre todo español e inglés.