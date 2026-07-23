Foden siempre será Foden

La regularidad es uno de los rasgos que definen a los grandes futbolistas, y Phil Foden lleva años demostrando que pertenece a ese grupo. El internacional inglés se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del Manchester City gracias a un rendimiento constante que queda reflejado en un dato al alcance de muy pocos: es uno de los únicos tres jugadores de la Premier League que han marcado al menos 10 goles en todas las competiciones durante cada una de las últimas seis temporadas.

En ese selecto club solo le acompañan Mohamed Salah y Ollie Watkins, dos futbolistas que también han convertido la continuidad en una de sus grandes virtudes. Compartir un registro con ellos demuestra que Foden no vive de una temporada brillante, sino que mantiene un nivel de excelencia año tras año, independientemente de la competición o del contexto.

Desde su irrupción en la élite, el canterano del Manchester City ha experimentado una evolución constante. De ser una joven promesa con apariciones esporádicas ha pasado a convertirse en un futbolista determinante, capaz de asumir galones en uno de los equipos más exigentes del fútbol europeo. Su versatilidad le permite actuar como extremo, mediapunta o interior, aportando creatividad, desequilibrio y una notable facilidad para llegar al gol.

Sin embargo, alcanzar la barrera de los diez tantos durante seis temporadas consecutivas va mucho más allá del talento. Es un reflejo de su consistencia, de su capacidad para mantenerse libre de altibajos y de su influencia permanente en el juego ofensivo del City. En un equipo repleto de estrellas, Foden ha conseguido hacerse imprescindible gracias a su inteligencia táctica, su calidad técnica y un instinto goleador que no ha dejado de crecer.

Con apenas 26 años, el inglés sigue ampliando una trayectoria que ya le sitúa entre los jugadores más fiables de la Premier League. Compartir un registro con Mohamed Salah y Ollie Watkins no solo pone en valor su capacidad anotadora, sino que confirma que la regularidad se ha convertido en una de las principales señas de identidad de un futbolista llamado a seguir marcando una época en el fútbol europeo.