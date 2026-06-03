APUESTAS DEPORTIVAS
Fabián Ruiz sigue los pasos de Ramos
El sevillano es un jugador clave para el esquema de Luis Enrique
El fútbol sevillano vuelve a escribir una página dorada en la máxima competición continental. Tras disputar las finales de la Champions League de 2025 y 2026 con el Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz se ha convertido en el tercer futbolista nacido en Sevilla que alcanza al menos dos finales de Champions a lo largo de la historia.
Un dato que adquiere aún más relevancia al observar la exclusiva lista en la que entra el centrocampista de Los Palacios y Villafranca. Antes que él, únicamente lo habían conseguido dos leyendas del fútbol sevillano: Luis del Sol Santisteban y Sergio Ramos.
Santisteban fue el pionero. Formó parte del histórico Real Madrid los años cincuenta y disputó las finales de 1958 y 1959, conquistando ambas. Décadas después apareció Sergio Ramos, quien elevó aún más el listón. El camero jugó cuatro finales de Champions con el Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018) y levantó el trofeo en todas ellas, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la competición.
Ahora es Fabián Ruiz quien recoge el testigo. Tras ser una pieza fundamental en el crecimiento europeo del PSG, el internacional español alcanzó la final de 2025 y repitió presencia en la de 2026, en la que el conjunto parisino logró revalidar el título continental.
Más allá de los números, el logro refleja la dimensión que ha alcanzado Fabián en la élite europea. De las categorías inferiores del Betis a convertirse en uno de los centrocampistas más valorados del continente, el sevillano sigue acumulando hitos en una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol andaluz.
Porque no todos los días se entra en un club tan selecto. Desde hoy, cuando se hable de sevillanos con más de una final de la Copa de Europa en su currículo, habrá que mencionar tres nombres: Santisteban, Sergio Ramos y, por supuesto, Fabián Ruiz.
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