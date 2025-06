Fabián, el conquistador de títulos

Fabián Ruiz está en el mejor momento de su carrera. El ex del Real Betis se encuentra en una época en la que siente importante sobre el terreno de juego, siendo un claro protagonista en la conquista de la Champions por parte del PSG. Lejos de los focos, el jugador de Los Palacios es vital tanto en competición de clubes como de selecciones, siendo clave en los esquemas de Luis Enrique y Luis de la Fuente.

Esta temporada, Fabián lo ha ganado practicante todo. El andaluz es vigente campeón de Liga, campeón de Copa, de Supercopa, de la Champions, de la Eurocopa y vigente campeón de la UEFA Nations League: una auténtica locura. A sus 29 años, el de Los Palacios ha sido importante allá dónde ha ido: desde que era una joven promesa en el Betis, en Italia cuando recaló en el Nápoles y en su etapa actual en el PSG con Luis Enrique.

El futuro del jugador, por el momento, está más que claro. Fabián se siente importante en París y no tiene ninguna intención de recalar en otros equipos. El club parisino no le dejará escapar fácilmente y a sus 29 años aún no tiene intención de volver al Real Betis, el equipo de su vida.

De esta manera, Fabián se ha convertido en uno de los jugadores clave en el triplete conseguido por el PSG. Mientras que Luis Enrique lo dejó fuera de las convocatorias cuando era seleccionador, el jugador andaluz le ha dado la vuelta a la tortilla a su situación siendo ahora una pieza fundamental para el técnico asturiano.