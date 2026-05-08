España, protagonista en una histórica final de Champions entre Arsenal y PSG

La final de la Liga de Campeones reunirá a dos clubes que han llegado hasta el último escalón después de un camino exigente y lleno de pruebas. Arsenal y PSG se citan en el partido más importante de la temporada con la sensación de haber alcanzado algo más que una final. Los ingleses, guiados por Mikel Arteta, han confirmado la madurez de un proyecto construido con paciencia, orden y ambición. Los franceses, de la mano de Luis Enrique, han vuelto a demostrar que su apuesta por un fútbol atrevido y protagonista puede competir contra cualquiera.

Luis Enrique pasa facturas: "¿Os acordáis de lo que dije...?" / EFE

Sin embargo, la Champions ya tuvo duelos de banquillos de un mismo país con Ancelotti y Lippi en 2003, Heynckes y Klopp en 2013 y Flick y Tuchel en 2020. En 2026, el foco cambia de idioma y se posa en Mikel Arteta y Luis Enrique, dos técnicos españoles que han llevado a Arsenal y Paris Saint Germain hasta Budapest para una final con aire histórico. Será también un choque de ideas, de ritmos y de maneras distintas de entender el control.

El Arsenal de Arteta llega como una obra de paciencia. Su equipo ha crecido desde la defensa, la presión ordenada y el balón parado, pero ya no vive solo de la solidez. Es un bloque que sabe atacar desde los extremos, castigar cada córner y protegerse con una estructura muy trabajada. Su camino fue casi perfecto desde el inicio, con pleno en la fase liga, victoria ante el Leverkusen en octavos, resistencia contra el Sporting en cuartos y una semifinal madura ante el Atlético, resuelta por 2 a 1 en el global.

Luis Enrique, en cambio, ha construido un PSG más coral, más agresivo y menos dependiente de una sola estrella. Sus laterales viven arriba, Vitinha y João Neves marcan el pulso y arriba aparecen Dembélé, Doué, Barcola o Kvaratskhelia para romper partidos. Su recorrido tuvo más curvas, con una fase liga irregular y un play off exigente ante el Mónaco, pero después aceleró con autoridad frente al Chelsea, borró al Liverpool y sobrevivió al Bayern en una semifinal salvaje de 6 a 5 en el global.

Noticias relacionadas

La final enfrenta la precisión de Arteta con la electricidad de Luis Enrique. Arsenal busca su primera Champions y el PSG quiere defender la corona conquistada en 2025. En el césped habrá talento, pero en los banquillos estará una parte esencial del relato.