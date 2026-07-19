España-Argentina, una final inédita entre los reyes de Europa y Sudamérica

La final del Mundial 2026 ya tiene un ingrediente histórico añadido. España y Argentina disputarán la primera final de la Copa del Mundo entre los vigentes campeones de la Eurocopa y de la Copa América, un cruce inédito entre los dos grandes dominadores recientes del fútbol de selecciones.

La Roja llega al partido decisivo como actual campeona de Europa, después de haber confirmado en este Mundial que aquel título no fue un punto de llegada, sino la base de un proyecto mucho más sólido. El equipo ha crecido desde el control, la presión, el talento joven y una competitividad que le ha permitido plantarse en la final con autoridad.

Enfrente estará Argentina, vigente campeona de la Copa América y también una selección acostumbrada a moverse en este tipo de escenarios. El equipo de Lionel Scaloni ha vuelto a encontrar el camino hasta el último partido del torneo, sostenido por una generación que combina experiencia, jerarquía y una capacidad enorme para competir cuando el margen se reduce.

El duelo, por tanto, va mucho más allá de una final mundialista. También enfrenta dos formas de dominio continental: la campeona de Europa contra la campeona de Sudamérica. Dos selecciones que llegan con títulos recientes, con ciclos ganadores y con la posibilidad de coronar su época en el escenario más grande posible.

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Nunca antes una final del Mundial había reunido a los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América. España y Argentina no solo pelearán por la estrella: también por imponer la supremacía entre los dos grandes polos del fútbol mundial.