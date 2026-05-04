Embiid y una durísima remontada que deja fuera a los Celtics

Los Boston Celtics se quedaron sin respuesta y sin temporada. Los Philadelphia 76ers asaltaron el TD Garden en el séptimo partido, ganaron por 109-100 y completaron una remontada que parecía imposible cuando la eliminatoria estaba 3-1 para uno de los favoritos en el Este. La noche dejó una herida profunda en Boston y una reivindicación rotunda en Filadelfia.

Joel Embiid fue el rostro de la resurrección. Después de perderse los tres primeros encuentros de la serie por una operación de apendicitis, el pívot volvió a ser clave para los Sixers. Su impacto no se resume solo en el Game 7, en el que firmó 34 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, sino en una secuencia extraordinaria: 112 puntos en cuatro partidos desde su regreso. Una barbaridad competitiva para un jugador que reapareció entre dudas físicas y terminó empujando a los Sixers a semifinales de conferencia.

Boston, en cambio, se desplomó en el momento más delicado. La baja de Jayson Tatum dejó a Jaylen Brown como principal sostén ofensivo, y sus 33 puntos no bastaron para evitar una eliminación dolorosa. Los Celtics llegaron a poner el miedo en el cuerpo a Philadelphia en el último cuarto, pero fallaron demasiado en los minutos decisivos y los Sixers cerraron el partido con más aplomo, liderados también por Tyrese Maxey, autor de 30 puntos.

El golpe adquiere dimensión histórica: Boston se convierte en el primer equipo de la NBA que desperdicia una ventaja de 3-1 en una serie de playoffs desde los Clippers de 2020. Para los Sixers, en cambio, la noche tiene aroma de liberación. Ganaron a su némesis, sobrevivieron a la eliminación y transformaron una serie casi perdida en una declaración de candidatura.

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Ahora les tocará enfrentarse a los New York Knicks. otro de los favoritos, en las semifinales de conferencia. El equipo liderado por un también acertadísimo Jalen Brunson, dejó atrás a Atlanta en primera ronda, no sin sufrir más de los esperado, para seguir avanzando tras el 4-2. Eliminatoria de mucho nivel para un billete a las finales del este.