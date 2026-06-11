El efecto Mourinho pierde fuerza: los pronósticos no lo ven favorito a los títulos y avisan sobre su futuro

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid se ha convertido en argumento de esperanza para buena parte de su afición, que ve en el retorno de ‘The Special One’ un motivo suficiente para creer que los blancos volverán a su senda triunfadora tras dos años sin ganar grandes títulos. Altas expectativas que no se corresponden con la percepción externa del planeta fútbol. Hay dudas serias de que la vuelta, trece años después, del que fuera entrenador blanco entre 2010 y 2013, vaya a causar un impacto tan revolucionario. Termómetro ambiental que mide muy bien los pronósticos de Betfair. Estos vaticinios ven complicado que el luso gane los principales títulos e incluso señalan el riesgo de que sea despedido durante el curso.

Por detrás del Barça de Flick

La compañía ha realizado un análisis de distintos escenarios factibles en torno al luso en una tendencia habitual que también ejecuta con otros técnicos. Pues bien, en el caso de Mourinho, por ejemplo, apenas le da un 2,44% de probabilidades implícitas de que gane el triplete de Liga, Copa y Champions. Un hito nunca conseguido por los blancos (el Barça, por ejemplo, lo ha ganado dos veces) que ya de por sí es complejo. Menos lo es, sin embargo, ganar un doblete Liga-Champions, algo que el Real Madrid ha conseguido en cinco ocasiones: en 1956, 1958, 2017, 2022 y 2024. Pues bien, tampoco son los pronósticos de Betfair optimistas en este supuesto al que apenas otorgan un 7,69% de probabilidades.

¿Y si el análisis se centra sólo en LaLiga? Curioso: en este escenario, el Real Madrid aumenta mucho sus posibilidades… pero siempre por detrás del Barça de Flick, que es el máximo candidato a revalidar el trofeo y ganar la tercera Liga consecutiva con una probabilidad ajustada del 50%. Que el Real Madrid de Mourinho lo consiga aparece como segunda opción, pero bastante alejado de los culés, con un 37,61% de opciones. Cabe recordar que, durante sus tres años al frente de los blancos, el de Setúbal sólo ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de España.

Los clásicos, para el Barça

Betfair se ha centrado incluso en analizar cómo le irá a Mourinho contra el Barça. Y es que los clásicos serán uno de los puntos calientes para un entrenador que hizo de sus duelos ante los culés su principal marca personal en el Bernabéu. Aquellos choques dialécticos ante el Barça de Guardiola, primero, y el de Tito Vilanova, después, fueron uno de los episodios más calientes del fútbol español en el siglo XXI. Pues bien, ahora los pronósticos no le auguran buenos resultados, porque apenas le dan un 15,38% de probabilidades de ganar los dos clásicos de Liga que juegue frente a los culés. De hecho, este análisis da más opciones a que el Barça le tumbe en esos dos cara a cara, con un 18,18% de probabilidad de ganar tanto en el Bernabé

¿Aguantará Mou toda la temporada?

Frente a este escenario, con los antecedentes agitados del banquillo merengue el curso pasado, los pronósticos no consideran como opción nada descabellada que la segunda era de Mourinho en la capital pueda tener un final abrupto en forma de despido por malos resultados. De hecho, le dan un 50% de probabilidades a que se marche antes del 31 de mayo e incluso un 25% de probabilidades de que su etapa no llegue ni al 1 de enero. Son números que llaman mucho la atención porque, por ejemplo, con otros entrenadores se sitúan en opciones mucho más bajas.

Por ejemplo, en la Premier League, estos mismos parámetros aplicados a otros entrenadores dan probabilidades mucho más bajas. A Xabi Alonso, exentrenador blanco y nuevo técnico del Chelsea (con mucha peor fama que el Madrid de despedir técnicos) apenas le dan un 38% de opciones de no acabar la temporada y a Iraola, en el Liverpool, sólo un 33%. Esto es: hay menos confianza en Mourinho y su proyecto que la que se proyecta con entrenadores en clubes más inestables (Xabi en el Chelsea) o entrenadores con menos experiencia en históricos de la Premier (Iraola en el Liverpool).

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Un escenario de incertidumbre que dibuja esperanzas bastante menores de éxitos con el retorno de Mourinho al Real Madrid que las que se han generado en el entorno madridista. Será el tiempo, los resultados y los títulos los que confirmen o desmientan este análisis sobre un entrenador que, en las últimas campañas, ha dirigido a Tottenham Roma, Fenerbahçe y Benfica, todos ellos clubes muy alejados de los objetivos y presión que supone entrenar al Real Madrid.