El desastre absoluto de los Wolves: no puede ser peor

El Wolverhampton ha sellado una de las estadísticas más duras de toda la temporada y prácticamente de la historia en la Premier League. El conjunto inglés pasará los 282 días completos del campeonato en puestos de descenso, desde su estreno liguero hasta el cierre del curso, una marca que refleja con crudeza la dimensión de su crisis deportiva.

No se trata solo de un mal arranque ni de una caída puntual en el tramo decisivo. En el caso de los Wolves, la permanencia nunca llegó a asomar en el horizonte. Jornada tras jornada, el equipo permaneció atrapado en la zona roja de la clasificación, sin encontrar el impulso necesario para salir de un escenario que terminó convirtiéndose en su realidad permanente durante todo el curso.

La magnitud del dato adquiere aún más peso al revisar los registros históricos de la máxima categoría inglesa. Los Wolves se convierten en el primer equipo en pasar el 100% de los días de una temporada de Primera División en descenso desde que ellos mismos lo hicieron en la campaña 1964-65, cuando estuvieron en esa situación durante 250 de 250 días. Más de medio siglo después, el club vuelve a verse reflejado en un precedente que parecía enterrado en los archivos.

La comparación resulta devastadora. Si en aquella temporada el descenso simbolizó uno de los episodios más sombríos de la entidad, esta campaña reabre una herida histórica con un agravante: el calendario actual es más largo y el equipo habrá acumulado 282 días consecutivos sin abandonar los tres últimos puestos.

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Más allá del número, el dato retrata una temporada sin reacción, sin estabilidad y sin margen para corregir el rumbo. Para un club con tradición en el fútbol inglés, la estadística resume un año entero de sufrimiento competitivo y deja una señal de alarma de cara al futuro inmediato. Les tocará luchar en la temida Championship la temporada que viene.