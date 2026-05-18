Los datos de otra victoria histórica para el Manchester City y Guardiola

El Manchester City volvió a convertir una final en una página de historia. La victoria de ayer ante el Chelsea en la FA Cup no solo añadió otro título al palmarés del club, sino que reforzó la dimensión estadística de un equipo que sigue ampliando los límites de la era Guardiola en Inglaterra.

El dato más contundente resume la magnitud del curso: el City 2025-26 es el primer equipo de la historia que gana todos sus partidos en la misma temporada tanto en la FA Cup como en la League Cup. Doce encuentros, doce victorias: seis de seis en cada competición. Una perfección poco habitual incluso para un conjunto acostumbrado a dominar.

La final también agrandó la leyenda de Pep Guardiola. El técnico catalán se convirtió en el primer entrenador que alcanza al menos tres títulos en cada una de estas grandes categorías: ligas inglesas, con seis; Copas de Europa o Champions League, con tres; FA Cups, con tres; y Copas de la Liga inglesas, con cinco. Un póker de registros que confirma su impacto en todos los frentes competitivos.

Su relación con la FA Cup, además, roza la excelencia. Guardiola ha ganado el 85% de sus partidos en el torneo, con 46 victorias en 54 encuentros. Es el mejor porcentaje de triunfo de cualquier entrenador que haya dirigido diez o más partidos en la historia de la competición. La cifra explica no solo el dominio del City, sino también la regularidad con la que el técnico ha sabido gestionar eliminatorias, contextos y plantillas.

En el lado opuesto quedó el Chelsea, que encadena una herida histórica en Wembley. Los londinenses se convirtieron en el primer equipo en perder cuatro finales consecutivas de la FA Cup desde el Leicester, que acumuló esas derrotas entre 1949 y 1969. Un dato duro para un club que volvió a quedarse a las puertas en el escenario más simbólico del fútbol inglés.

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La final dejó, por tanto, algo más que un campeón. Dejó la confirmación de que Guardiola sigue escribiendo capítulos únicos en Inglaterra y de que este Manchester City ha transformado la victoria en rutina, pero también en récord.