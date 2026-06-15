Costa de Marfil, muchas expectativas tras un debut de ensueño

Costa de Marfil regresó al gran escenario con una declaración de intenciones. En su debut mundialista, los Elefantes vencieron ayer a Ecuador, una de las selecciones señaladas como posible sorpresa del torneo, y lo hicieron con una mezcla de orden, personalidad y pegada que ilusiona a todo un país.

El triunfo vale mucho más que tres puntos. Ecuador llegaba con una generación física, valiente y competitiva, preparada para incomodar a cualquiera. Sin embargo, Costa de Marfil supo sufrir, eligió bien sus momentos y encontró en Amad Diallo al futbolista capaz de romper el partido. El atacante volvió a confirmar su gran momento. Ha marcado 6 goles con Costa de Marfil desde octubre pasado, más que cualquier otro jugador de la selección en ese período. Además, en solo 34 minutos firmó 5 regates, récord del partido, una muestra clara de su impacto inmediato.

La victoria también conecta con una historia reciente de carácter. Costa de Marfil viene de conquistar la última Copa África, un torneo inolvidable en el que pasó de estar casi eliminada a levantar el título. Aquel equipo sobrevivió a golpes durísimos, se rehízo cuando pocos creían y acabó coronándose ante Nigeria. Esa experiencia se nota ahora en el Mundial, donde los Elefantes parecen competir con una madurez nueva.

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Para Costa de Marfil, este torneo tiene además una carga especial. Sus anteriores participaciones mundialistas, en 2006, 2010 y 2014, terminaron siempre en la fase de grupos, pese a contar con generaciones de enorme talento. Por eso este estreno sabe a algo más que una victoria. Es una señal de crecimiento, una puerta abierta y quizá el primer paso hacia una frontera que el fútbol marfileño todavía no ha cruzado.