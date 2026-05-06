El “catalizador” de la Premier lo tiene Guardiola

Rayan Cherki ya no es solo un fichaje llamativo: es un impacto medible. El francés ha alcanzado las 10 asistencias en jugada en su primera temporada en la Premier League, un registro que lo coloca en un territorio muy exclusivo. De hecho, es el primer jugador que logra esa cifra en su campaña de debut en la competición desde Eden Hazard en la 2012/13, cuando el belga firmó 11.

El dato define su papel en el equipo: Cherki no aparece solo para adornar, aparece para acelerar partidos. Su influencia se ha notado especialmente en noches grandes, como la victoria del Manchester City en Stamford Bridge, donde participó de forma decisiva en goles y terminó de consolidar su condición de generador constante de ventajas.

Este salto, además, llega después de un verano en el que su llegada a Inglaterra se entendió como una apuesta fuerte del City por añadir creatividad y último pase a su ataque. Hoy esa apuesta se traduce en números: asistencias que nacen en movimiento, sin balón parado, y que hablan de visión, ritmo y capacidad para encontrar al compañero en ventaja.

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En una liga donde adaptarse suele llevar tiempo, Cherki ha roto el guion: en su primer curso ya está entre los grandes asistentes del campeonato… y, si mantiene el ritmo, amenaza con cerrar una temporada de debut que quedará como referencia.