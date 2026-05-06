Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen Arsenal - AtléticoArsenal - AtléticoFinal ChampionsÚltima final Champions ArsenalCarné de conducirBOEFinal Four EuroligaPenalti GriezmannMateu LahozQuinta plaza ChampionsSuperordenador OPTASimeoneMapi LeónMbappéClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 4Real Madrid femeninoLesión AlcarazRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaUFCGiro ItaliaDGTMikel ArtetaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

El “catalizador” de la Premier lo tiene Guardiola

Rayan Cherki (izq.) durante la final de la FA Cup, que terminó en victoria sobre el Southampton

Rayan Cherki (izq.) durante la final de la FA Cup, que terminó en victoria sobre el Southampton / EFE

SPORT.es

SPORT.es

Rayan Cherki ya no es solo un fichaje llamativo: es un impacto medible. El francés ha alcanzado las 10 asistencias en jugada en su primera temporada en la Premier League, un registro que lo coloca en un territorio muy exclusivo. De hecho, es el primer jugador que logra esa cifra en su campaña de debut en la competición desde Eden Hazard en la 2012/13, cuando el belga firmó 11.

El dato define su papel en el equipo: Cherki no aparece solo para adornar, aparece para acelerar partidos. Su influencia se ha notado especialmente en noches grandes, como la victoria del Manchester City en Stamford Bridge, donde participó de forma decisiva en goles y terminó de consolidar su condición de generador constante de ventajas.

Este salto, además, llega después de un verano en el que su llegada a Inglaterra se entendió como una apuesta fuerte del City por añadir creatividad y último pase a su ataque. Hoy esa apuesta se traduce en números: asistencias que nacen en movimiento, sin balón parado, y que hablan de visión, ritmo y capacidad para encontrar al compañero en ventaja.

Noticias relacionadas

En una liga donde adaptarse suele llevar tiempo, Cherki ha roto el guion: en su primer curso ya está entre los grandes asistentes del campeonato… y, si mantiene el ritmo, amenaza con cerrar una temporada de debut que quedará como referencia.