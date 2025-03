Calathes no sale del pozo

Siguen las malas noticias para Nick Calathes, base del AS Mónaco, que está actualmente fuera de las canchas, según ha comunicado el club. El jugador griego trabaja intensamente en su recuperación con el objetivo de reincorporarse cuanto antes, especialmente con la fase decisiva de la Euroliga y la recta final de la liga francesa en el horizonte. No obstante, el equipo no ha proporcionado una fecha exacta para su regreso. "Nuestro base sigue en proceso de reacondicionamiento con la intención de volver pronto y aportar al equipo", ha señalado el Mónaco en un comunicado oficial.

El veterano exterior reapareció tras una lesión el pasado 2 de enero en un partido contra ALBA Berlín. Desde entonces, participó regularmente hasta la jornada 26 de la Euroliga, cuando se enfrentó al Partizan, firmando una destacada actuación con 14 puntos, seis asistencias y seis rebotes. Sin embargo, no estuvo disponible en el encuentro de la jornada 27 ante el Olimpia Milano, el primero del equipo tras el parón de selecciones.

En su primera temporada con el Mónaco, Calathes ha tenido una presencia limitada en la Euroliga, disputando únicamente siete partidos. Durante estos encuentros, ha promediado 6,3 puntos, 5,1 asistencias y 3,1 rebotes, números que reflejan su impacto en el equipo cuando ha estado disponible. Ahora, su prioridad es regresar en plena forma para ayudar al Mónaco en la fase clave de la temporada.