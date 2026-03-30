Se busca entrenador en la Premier League

La historia reciente del Tottenham retrata uno de los grandes males del fútbol inglés, la obsesión por cambiar de rumbo antes de que exista un proyecto real. La llegada y salida de Igor Tudor en apenas 43 días lo coloca entre los técnicos que menos han durado en un banquillo de la Premier League, un dato que no solo habla de su paso fugaz, sino de una enfermedad estructural en los clubes, cada vez más impacientes y menos capaces de sostener una idea.

En el caso del Tottenham, el problema va mucho más allá del nombre del entrenador. El equipo arrastra malos números, falta de identidad, fragilidad defensiva y una inestabilidad institucional que termina explotando siempre en el mismo lugar, el banquillo. Cambian las caras, cambian los discursos, pero el rendimiento sigue dejando dudas. Esa sensación de equipo grande venido a menos, incapaz de competir con regularidad y de sostener un plan a medio plazo, se ha convertido en una costumbre peligrosa.

Igor Tudor y Bruno Saltor. / Bradley Collyer

Lo más llamativo es que Tudor no es un caso aislado. La Premier, que presume de ser la liga más poderosa del mundo, también se ha vuelto una trituradora de entrenadores. Cuando los resultados no llegan de inmediato, la paciencia desaparece y las decisiones se aceleran. Ya no se construye, se sobrevive. Ya no se corrige, se corta.

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El Tottenham encarna hoy ese problema como pocos. No se trata solo de perder partidos, sino de perder dirección. Y cuando un club entra en esa dinámica, ningún técnico parece suficiente. La Premier exige mucho, pero también devora demasiado rápido. En ese contexto, los entrenadores duran menos y los problemas duran más.