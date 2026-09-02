Bukayo Saka supera a Ian Wright y sigue haciendo historia con el Arsenal

Bukayo Saka sigue dejando su huella en la historia del Arsenal. El atacante inglés ha alcanzado un nuevo registro de enorme valor estadístico después de que sus goles y asistencias en la Premier League hayan permitido al conjunto londinense sumar un total de 82 puntos.

La cifra no solo confirma la importancia de Saka dentro del actual proyecto del Arsenal, sino que además le permite superar a una de las grandes leyendas de la entidad: Ian Wright. Con este registro, el extremo pasa a ocupar en solitario la cuarta posición entre los jugadores del club que más puntos han generado en la Premier League mediante sus goles y asistencias.

El dato sirve para poner en perspectiva el impacto que Saka ha tenido desde que se consolidó en el primer equipo. Su influencia no se limita únicamente a marcar goles o repartir asistencias, sino a hacerlo en partidos que terminan teniendo un peso directo en la clasificación. Cada intervención decisiva del inglés ha contribuido, de una manera u otra, a que el Arsenal convierta actuaciones individuales en puntos.

En un equipo que ha recuperado protagonismo en la zona alta del fútbol inglés, Saka se ha convertido en una de las piezas fundamentales del ataque. Su regularidad, su capacidad para desequilibrar desde la banda y su facilidad para participar en acciones decisivas han hecho que su importancia aumente temporada tras temporada.

Saka celebra su gol ante el Aston Villa / ARSENAL

Un registro con sabor histórico

Superar a Ian Wright añade una dimensión especial al logro. Wright es uno de los nombres más reconocidos de la historia del Arsenal y durante años fue una de las grandes referencias ofensivas del conjunto londinense. Que Saka haya conseguido dejar atrás su registro en este apartado demuestra hasta qué punto su producción ofensiva ya está empezando a situarse a la altura de futbolistas que forman parte de la memoria del club.

No se trata únicamente de una comparación entre generaciones, sino de una muestra de continuidad histórica. El Arsenal ha contado a lo largo de las décadas con grandes atacantes, y Saka está empezando a abrirse un espacio propio entre ellos gracias a una combinación de rendimiento, constancia y capacidad para influir en el resultado de los partidos.

Su posición en esta clasificación también refuerza una idea que lleva tiempo instalándose alrededor del Emirates Stadium: Saka ya no es simplemente una de las grandes promesas surgidas de la cantera, sino uno de los principales referentes deportivos del equipo.

Mucho más que cifras individuales

Las estadísticas de goles y asistencias suelen utilizarse para medir el rendimiento ofensivo de un futbolista, pero el dato de los 82 puntos generados va un paso más allá. En este caso, el valor reside en conectar directamente sus acciones decisivas con los resultados obtenidos por el Arsenal en la Premier League.

Eso convierte la cifra en un indicador especialmente significativo. Un gol puede aumentar una estadística personal, pero cuando ese gol sirve para ganar o empatar un encuentro, su importancia adquiere otra dimensión. Lo mismo ocurre con una asistencia que desbloquea un partido cerrado o que permite al equipo obtener un resultado positivo.

En ese contexto, Saka ha demostrado una notable capacidad para aparecer en momentos importantes. Su aportación ha sido constante en un Arsenal que ha incrementado sus exigencias competitivas y que necesita que sus futbolistas más determinantes respondan en escenarios de máxima presión.

La responsabilidad ofensiva que ha asumido también habla de su evolución como jugador. A medida que ha ganado experiencia, Saka ha pasado de ser un joven talento capaz de generar desequilibrio a convertirse en un futbolista sobre el que recaen buena parte de las expectativas del equipo en los metros finales.

Saka celebra su gol contra el Atlético de Madrid / Europa Press

Un camino que todavía tiene recorrido

Alcanzar la cuarta posición histórica en este apartado supone un nuevo reconocimiento para un jugador que todavía tiene margen para seguir aumentando sus números. Los 82 puntos representan una fotografía de lo conseguido hasta ahora, pero también abren la puerta a nuevas metas dentro de la clasificación.

Si mantiene su nivel de influencia y continúa participando de forma regular en goles y asistencias, Saka tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones y acercándose a los futbolistas que todavía aparecen por delante.

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Por ahora, el nuevo hito vuelve a confirmar su peso dentro del Arsenal y su creciente presencia en los registros históricos del club. Superar a Ian Wright no es un detalle menor: es otra señal de que Bukayo Saka está construyendo, partido a partido, una trayectoria que ya empieza a ocupar un lugar destacado en la historia reciente de los ‘Gunners’.