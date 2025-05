⁠⁠Brasil recurre al padre de la ‘Décima’

La Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado oficialmente que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección absoluta de Brasil. La elección del técnico italiano como cabeza visible del proyecto marca un punto de inflexión en la historia reciente de la Canarinha, ya que Ancelotti se convertirá en el primer entrenador extranjero que dirige al combinado verdeamarelho.

El técnico pondrá rumbo a Sudamérica una vez finalice la temporada con el Real Madrid, de quien se despedirá en el Santiago Bernabéu en el último partido de liga frente a la Real Sociedad. El acuerdo alcanzado con el italiano busca resultados inmediatos, pero más allá de eso, representa una apuesta a largo plazo en un contexto donde Brasil intenta recuperar el espacio perdido en la élite del fútbol mundial. Con la vista puesta en el Mundial de 2026, la selección brasileña buscará pelear nuevamente por conseguir su sexta estrella y olvidar las eliminaciones mundialistas de estos últimos años. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que Brasil sea la próxima selección campeona del mundo es del 14,29%, solo superada por el 15,38% de Francia y España.

El recuerdo de la Décima

Escuchar el nombre de Carlo Ancelotti es retraerse de forma directa a uno de los momentos más recordados en la historia reciente del Real Madrid. En la temporada 2013/14, el técnico condujo al equipo madrileño a la conquista de su décima Copa de Europa, un objetivo que se había resistido durante más de doce años.

Durante aquella edición de la UEFA Champions League, el Madrid mostró un marcado estilo de juego y una tremenda personalidad que le sirvió para llegar a la final goleando al Bayern Múnich por 0-4 en su estadio. La final, disputada en Lisboa ante el Atlético de Madrid, aún permanece en la memoria de los madridistas gracias al tardío y salvador gol en el minuto 93 de Sergio Ramos que llevaría el partido a la prórroga, donde los blancos acabarían arrasando y venciendo por 4-1.

Además, en un vestuario plagado de estrellas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema o Ángel Di María, Ancelotti supo equilibrar el talento de cada uno de sus jugadores y supo llevar con gran éxito los egos de un vestuario que más que un equipo parecía una familia. Este perfil es el que busca ahora Brasil ya que en los últimos años los juegos de poder y las tensiones internas han llevado a la selección carioca a la inestabilidad y a vivir varios episodios negativos que le han costado títulos.

Brasil, más de una década de frustraciones globales

Desde la Copa del Mundo de 2014 celebrada en Brasil, la Canarinha no levanta cabeza. El 7-1 que le anotó Alemania en semifinales no solo fue una derrota, sino que supuso el primer gran golpe al mentón del absoluto campeón mundial. Tras aquella eliminación llegaron intentos de reconstruir el equipo buscando un golpe de efecto con nuevos entrenadores, como Dunga o Tite, pero ninguno de ellos logró consolidar un proyecto estable. En el Mundial de Rusia celebrado en 2018, Brasil fue eliminado por Bélgica en cuartos de final y cuatro años más tarde, en Qatar, la eliminación llegó de nuevo en cuartos, esta vez ante Croacia y desde los once metros. Previamente, la pentacampeona tampoco había sido capa de hacer gran cosa en las fases finales mundialistas de Sudáfrica y Alemania, cayendo en ambas en cuartos.

Durante de los últimos 10 años, Brasil solamente ha sido capaz de levantar un título, la Copa América de 2019. Si bien parecía que aquella victoria podría suponer un cambio de rumbo, apenas fue un espejismo. En la siguiente edición, Argentina se llevó la final en el Maracaná con un solitario gol de Ángel Di María y dejó claro que Brasil ya no dominaba el continente como antes.

Ancelotti, una elección de peso

La llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña no es una decisión improvisada. Desde hace años, la CBF venía trabajando en las negociaciones que podían terminar con el técnico italiano dirigiendo al combinado nacional. Sin embargo, Ancelotti siempre se ha mostrado muy tajante y comprometido con su actual club, el Real Madrid. Ahora que ha llegado el final de temporada, es cuando ambos interesados en este movimiento han decidido unir sus caminos.

Desde la CBF, se espera que el nuevo seleccionador tenga tiempo para construir un equipo de autor, con una identidad clara y que pelee por el Mundial de 2026. Para ello, será clave la relación que mantiene Ancelotti con jugadores como Vinícius Jr., Rodrygo o Éder Militão, a quienes ha entrenado en el Real Madrid.