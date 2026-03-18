Brasil, la mejor selección de la historia

Brasil sigue siendo, muy probablemente, la selección más galardonada de la historia de los Mundiales. Sus cinco títulos y su presencia constante en la élite convierten a la Canarinha en el gran símbolo del fútbol de selecciones. Pocas camisetas pesan tanto en una Copa del Mundo, porque hablar de Brasil es hablar de talento, de belleza en el juego y de una tradición competitiva que atraviesa generaciones.

Además de sus títulos, su legado se explica por los nombres que marcaron época. Pelé elevó el torneo a una dimensión legendaria y sigue siendo una de las grandes referencias de todos los tiempos. Después llegaron figuras inmensas como Garrincha, Jairzinho, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho o Cafú, futbolistas que ayudaron a construir una historia irrepetible. En clave goleadora, hay un dato que resume su profundidad ofensiva. Brasil ostenta el récord de más goleadores diferentes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con 85 jugadores distintos anotando para la Seleção. Y entre todos ellos sobresalen dos gigantes. Ronaldo, con 15 goles, y Pelé, con 12, son los únicos brasileños que alcanzaron la barrera de los diez tantos mundialistas.

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De cara al Mundial de 2026, Brasil vuelve a perfilarse como un aspirante serio. Cerró las eliminatorias sudamericanas en quinta posición con 28 puntos y en la fase final aparece encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. No llega con la aura incontestable de otras épocas, pero sí con una mezcla de historia, jerarquía y talento ofensivo que siempre obliga a mirarla como candidata. Si Brasil encuentra regularidad y equilibrio, puede volver a desencadenar una gran aventura mundialista.