⁠⁠Bono ‘superstar’

Marcos Leonardo es, en estos momentos, el gran protagonista del Mundial de Clubes al anotar el tanto definitivo que ha apeado al todopoderoso Manchester City de la competición. Su gol puso el definitivo 3-4 en el marcador que ha permitido a su equipo, el Al-Hilal clasificarse para octavos, protagonizando la que puede ser, la gran sorpresa del Mundial, y eliminando al que aparecía en todas las quinielas como el gran favorito para levantar el título. Pero las batallas no se ganan solas, y como en toda historia, junto a Marcos Leonardo aparecen otros nombres como Joao Cancelo, Renan Lodi, Koulibaly o Yassine Bono, guardameta del conjunto árabe que, con sus paradas, permitió al Al-Hilal seguir con vida cuando el Manchester City más apretaba para intentar sentenciar el encuentro.

Fue sobre todo en el primer tiempo. El equipo de Guardiola ya ganaba 1-0 desde el minuto 9 con tanto de Bernardo Silva, y no paraba de buscar la portería contraria para aumentar la renta y casi sentenciar el partido. Y el único motivo por el que no lo consiguió fue por la estelar actuación del ex portero del Sevilla que atajó primero un mano a mano espectacular a Savinho, después otro a Gundogan, un cabezazo posterior a bocajarro de Haaland y varias acciones más de mérito todavía antes de que el colegiado pitara el descanso. Tras éste, llegaría la remontada del Al-Hilal (marcaron Marcos Leonardo, el primero de sus dos goles, y Malcom), el empate de Haaland, y antes de la prórroga más intervenciones del portero marroquí, hasta que en el ‘extra time’ se desatara la tormenta final con el 2-3 de Koulibaly, el 3-3 de Foden y el definitivo 3-4 de Marcos Leonardo, y por supuesto todo ell,o con nuevas intervenciones de Bono por el camino.

El guardameta fue por tanto decisivo para la clasificación de su equipo, y la eliminación de un Manchester City, que una vez fuera, deja al Paris Saint Germain (PSG) como gran favorito para levantar el título con una probabilidad implícita del 33,33% según las apuestas de fútbol de Betfair.

Bono, experto en ser héroe

No es la primera vez que Yassine Bono es el gran protagonista o uno de los grandes protagonistas de su equipo. Durante su estancia en el Sevilla, el guardameta fue sin duda uno de los jugadores más destacados, pasando a la historia del club con su estelar actuación en el último título conquistado por la entidad de Nervión en la temporada 2022/2023. Fue el título de la Europa League, en una final que enfrentó al Sevilla frente a la Roma, que dirigía en aquel momento el técnico Jose Mourinho.

El choque resultó tremendamente igualado, aunque quizá a los puntos el equipo italiano pudo haber merecido algo más. El partido terminó con empate a uno, por lo que la tanda de penaltis dictaminaría quien iba a ser el equipo campeón. Y desde los once metros emergió la figura de Bono, quien fue capaz de atajar dos lanzamientos. El primero, con un pie milagroso para atajar el disparo al centro de Mancini, y el segundo tocando el lanzamiento de Ibáñez para que el esférico acabara marchándose al palo. Gracias a Bono, el Sevilla, aquella noche de junio del 2023 pudo levantar su séptimo título de la Europa League.

Tambíen en Catar 2022

Además de ser leyenda en el Sevilla, Bono también lo es, como no podía ser de otra manera con su Selección, Marruecos. El arquero fue muy protagonista también en el espectacular papel que la selección marroquí desempeño en el pasado Mundial de Selecciones, llegando hasta las semifinales. En octavos, el verdugo fue España, con Bono atajando de nuevo dos penaltis en la fatídica tanda, en este caso a Carlos Soler y a Sergio Busquets, y con una soberbia actuación tambíen en cuartos de final, dejando en la cuneta a la Portugal de Cristiano Ronaldo.