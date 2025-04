¡Bochorno en los Playoffs de la NBA! Kuzma firmó una de las peores actuaciones de la historia

No hay peor arranque que el que protagonizó Kyle Kuzma en el inicio de los Playoffs de la NBA ante los Pacers. Pero es que hay pocas actuaciones peores que la que firmó el jugador de los Milwaukee Bucks, por no decir ninguna. En uno de los partidos más importantes de la temporada, Antetokounmpo se quedó solo, y el equipo, claro, lo pagó caro (98-117).

Kuzma jugó 21 minutos y acabó con una línea estadística que parece salida de una pesadilla: 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos, 0 tapones, 0/5 en tiros de campo, 0/2 en triples y 0/2 desde la línea de tiros libres. Un absoluto 0/0/0/0/0 que, según los registros de la NBA, se convierte en la mayor cantidad de minutos de cualquier jugador sin sumar ni una sola estadística básica en los últimos diez años de playoffs.

Un agujero negro estadístico en pleno debut de la serie ante los Indiana Pacers que acabó siendo decisivo para sumar la primera derrota (0-1). Y es que no es solo que no anotara: es que no impactó en ninguna faceta del juego, y eso, en un escenario de máxima exigencia como los playoffs, es más que determinante. Además, firmó el peor +/- de su equipo con un -24.

Con Lillard lesionado y junto a un discreto partido también de Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo se tuvo que multiplicar para esquivar una derrota aún más sonrojante. 36 puntos firmó el griego a los que se le tienen que añadir 12 rebotes.

Kuzma, que llegó a media temporada regular procedente de Washington, tendrá que dar un paso adelante en los próximos partidos si los Bucks quieren tener alguna posibilidad de avanzar a la siguiente fase. La baja indefinida de Lillard debido a un coágulo sanguíneo en el gemelo de la pierna derecha fue un durísimo golpe que, si ciertos jugadores no dan la cara, será determinante para dar por cerrada una decepcionante temporada.