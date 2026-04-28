El Barça pisa la historia

El FC Barcelona está convirtiendo LaLiga 2025/26 en un ejercicio de autoridad sostenida. Tras las primeras 33 jornadas, el equipo azulgrana ya ha acumulado 85 puntos con un balance de 28 victorias, 1 empate y 4 derrotas, un ritmo que lo coloca en un territorio prácticamente inédito en la historia del campeonato con el sistema de tres puntos por triunfo.

La dimensión del dato se entiende al mirar atrás: solo el propio Barcelona de la temporada 2010/11 consiguió más puntos a estas alturas, con 88. Es decir, el Barça actual iguala registros de una de las campañas más dominantes del club en este siglo, y lo hace con margen para seguir ampliando la cifra en la recta final.

Además, la cifra llega con una ventaja considerable en la carrera por el título. Con 85 puntos, el Barça ha abierto una brecha que refleja regularidad y una capacidad constante para resolver partidos, incluso en semanas de calendario apretado. La lectura es clara: no se trata de una racha puntual, sino de una temporada sostenida por resultados, eficacia y un equipo que ha encontrado continuidad competitiva jornada tras jornada.

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