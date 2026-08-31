El Barça, la bestia de de Unai Emery

Hay rivales que aparecen una vez y otros que terminan acompañando toda una carrera. Para Unai Emery, ese equipo es el FC Barcelona. El técnico vasco se ha enfrentado 30 veces al conjunto azulgrana y ha perdido 21, más que ante cualquier otro rival. Su balance se completa con seis empates y solo tres victorias, números que explican por qué el Barça se ha convertido en su auténtica bestia negra.

La historia viene de lejos. Emery sufrió al Barcelona desde los banquillos del Almería y el Valencia, y volvió a encontrárselo con Sevilla, PSG y Villarreal. Necesitó 21 enfrentamientos para celebrar su primer triunfo, un 2-1 con el Sevilla en octubre de 2015. En territorio azulgrana el dato es todavía más duro. Ha perdido 14 de sus 15 visitas, con una sola excepción, el 0-2 logrado con el Villarreal en mayo de 2022.

Pero ninguna derrota pesa como la del 8 de marzo de 2017. Emery dirigía al Paris Saint-Germain y aterrizó en el Camp Nou con un 4-0 de ventaja tras la ida. La eliminatoria parecía resuelta, hasta que el Barça firmó una de las noches más increíbles de la Champions. El 6-1, culminado por Sergi Roberto en el descuento, clasificó a los azulgrana por un global de 6-5 y dejó una cicatriz imposible de separar de la carrera del técnico de Hondarribia.

Ahora Emery vuelve a mirar al Barcelona desde un escenario distinto. Su Aston Villa inicia una nueva etapa después de proclamarse campeón de la Europa League y regresar a la Champions. El verano ha traído una profunda renovación, con salidas importantes y nuevas piezas para rejuvenecer el equipo. Nicolas Jackson es una de las caras del nuevo proyecto, mientras Emery sigue siendo el eje de un Villa que quiere mantener su identidad competitiva pese a los cambios.

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El cruce tendrá, por tanto, algo más que tres puntos en juego. Para el Aston Villa será una prueba de nivel ante uno de los grandes de Europa. Para Emery, otra oportunidad de ajustar cuentas con un rival que le ha perseguido durante casi dos décadas. Treinta partidos después, el Barcelona sigue siendo su gran cuenta pendiente.