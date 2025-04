Bakambu ya es historia del Betis

La trayectoria de Bakambu en el Betis ha sido muy irregular. El delantero congoleño vino a Sevilla procedente de Turquía y se lesionó en su inicio como jugador verdiblanco. Al jugador le costó coger ritmo y tuvo que contratar a un entrenador personal fuera del club para ponerse a tono y poder competir al alto nivel. En el partido del pasado jueves ante el Jagiellonia de cuartos de final de Conference League, el delantero volvió a demostrar que, ahora sí, es aquel jugador que enamoró al mundo del fútbol a base de goles.

Ante el conjunto polaco, el congoleño volvió a ver puerta, siendo el quinto gol que marca en los últimos 4 partidos en la competición, sumando un total de 6 goles en toda la Conference League. Con estos goles, Bakambu ya he hecho historia en el club verdiblanco. Se ha convertido en el jugador del Real Betis con más goles marcados en una sola temporada en competición europea de toda la historia.

Además, estos goles los está realizando en una competición que ilusiona mucho a la parroquia verdiblanca. El jueves asistieron al feudo bético 56.442 espectadores, siendo récord de asistencia del Benito Villamarín en Europa.

El propio jugador ya reconoció que no tenía una temporada fácil por delante, pero que ahora llegaba su momento: "No ha sido una temporada fácil para mí, pero ahora me siento mejor y creo que se nota en el campo. Quiero mejorar y ofrecer lo máximo para ayudar al equipo a conseguir los objetivos", explicó.