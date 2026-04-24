El Atlético de Madrid se la juega

El Atlético de Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados en LaLiga desde la llegada de Diego Pablo Simeone. La derrota ante el Elche (3-2) confirmó la cuarta caída consecutiva del conjunto rojiblanco en el campeonato, una secuencia que iguala la peor racha de derrotas seguidas del equipo en la competición bajo el mando del técnico argentino, registrada en diciembre de 2021, cuando los rojiblancos también enlazaron cuatro tropiezos. El dato retrata con crudeza la dimensión del bajón liguero de un equipo que ha dejado de transmitir la regularidad competitiva que durante años fue su principal seña de identidad.

La imagen ofrecida en el Martínez Valero reforzó, además, la sensación de que el Atlético ha desplazado buena parte de su atención fuera del torneo doméstico. Simeone presentó una alineación muy experimental, con rotaciones profundas y varios de sus futbolistas más determinantes fuera del once, en un partido que dejó la impresión de que LaLiga se ha convertido en una competición 'secundaria' ahora mismo para ellos.

Con la mente puesta en la Champions, en la que el Atlético disputará la semifinal ante el Arsenal, con la ida fijada para el 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el 5 de mayo en Londres. En ese contexto, el peaje liguero empieza a resultar cada vez más evidente.

El problema para los rojiblancos es que la cuarta plaza todavía no está blindada. El Atlético es cuarto con 57 puntos tras 32 jornadas, mientras que el Betis, quinto, suma 49. La ventaja de ocho puntos sigue siendo importante, pero no definitiva, sobre todo si se tiene en cuenta la dinámica reciente del equipo madrileño y los 18 puntos que aún quedan en juego. Más que una urgencia clasificatoria inmediata, lo que emerge es una amenaza latente: si el Atlético sigue administrando la Liga con la mirada puesta en la Champions, corre el riesgo de convertir una posición relativamente cómoda en un cierre de curso inquietante.

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Porque esa es hoy la gran contradicción del equipo de Simeone: mientras Europa alimenta el sueño, LaLiga expone todas sus grietas. El Atlético sigue vivo en la pelea por alcanzar una final continental histórica, pero en el campeonato doméstico encadena derrotas, concede demasiado y da señales de desconexión.