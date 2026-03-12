El Atlético hace historia antes del descanso

El Atlético de Madrid firmó una primera parte histórica en la Champions League. El conjunto rojiblanco consiguió marcar cuatro goles antes del descanso, algo que nunca había logrado en la máxima competición europea.

El dato adquiere todavía más valor al compararlo con los precedentes del fútbol español. Hasta ahora, solo un equipo de España había conseguido una hazaña similar en una eliminatoria de Champions: el FC Barcelona, que lo logró en dos ocasiones en 2009. Con esta exhibición ofensiva, el Atlético de Madrid se convierte así en el segundo club español que alcanza esa cifra en una primera mitad de un partido de fase eliminatoria.

El equipo madrileño salió al terreno de juego con una intensidad arrolladora y una eficacia poco habitual en este tipo de encuentros, donde el margen de error suele ser mínimo. Cada llegada al área rival se transformaba en una ocasión clara y el marcador comenzó a ampliarse rápidamente, dejando el duelo prácticamente encarrilado antes del intermedio.

Impacto en Europa

Más allá del resultado puntual, la estadística refleja el impacto de una actuación que ya forma parte de la historia del club en competiciones europeas. El Atlético, tradicionalmente asociado a la solidez defensiva y al esfuerzo colectivo, mostró esta vez una versión demoledora en ataque.

Con estos cuatro goles en apenas 45 minutos, el conjunto rojiblanco no solo encarriló la eliminatoria, sino que también escribió una nueva página en su recorrido continental, situándose junto al Barcelona de 2009 en una lista muy exclusiva dentro del fútbol español.